Незаконные рубки новогодних деревьев выявили в лесах Подмосковья

23 декабря 2025, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В Московской области с 17 по 22 декабря лесная охрана вместе с полицией провела более 480 рейдов в ходе операции «Елочка-2025». Мероприятия направлены на предотвращение незаконной вырубки елей и других хвойных деревьев к новогодним праздникам. Об этом сообщили в Мособлкомлесе.