Незаконные рубки новогодних деревьев выявили в лесах Подмосковья
В Московской области с 17 по 22 декабря лесная охрана вместе с полицией провела более 480 рейдов в ходе операции «Елочка-2025». Мероприятия направлены на предотвращение незаконной вырубки елей и других хвойных деревьев к новогодним праздникам. Об этом сообщили в Мособлкомлесе.
Во время патрулирования сотрудники лесной охраны задержали двух человек, которые незаконно срубили сосны в Коломне. Ущерб превысил 16 000 рублей. Сейчас уполномоченные органы решают вопрос о возбуждении уголовных дел.
Всего инспекторы выявили пять фактов незаконной рубки в Егорьевском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах. Общий ущерб составил более 58 000 рублей. Все материалы по нарушениям передали в правоохранительные органы.
Лесная охрана продолжает рейды, чтобы сохранить хвойные насаждения и не допустить незаконной вырубки деревьев в преддверии Нового года.
