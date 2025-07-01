Тяжелоатлеты из Подмосковья завоевали четыре медали международного турнира
Одну серебряную и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по тяжелой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась Евгения Гусева из Люберец. Она выступала в весовой категории 71 килограмм, её результат на турнире составил 216 кг в сумме двоеборья», — говорится в сообщении.Бронзовые медали завоевали Варвара Кузминова из Богородского городского округа в весовой категории 81 килограмм и люберецкие тяжелоатлеты Максим Могучев (весовая категория 102 килограмма) и Виктория Орлова (весовая категория 81+ кг).
Кубок сильнейших спортсменов проходил 26-28 июня в Москве. В соревнованиях участвовали тяжелоатлеты из России, Республики Беларусь, а также из Венесуэлы и Кубы.