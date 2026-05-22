Врачи НИКИ детства рассказали, когда молчание малыша становится опасным
Специалисты НИКИ детства напомнили родителям, что задержка речевого развития у ребёнка требует внимания уже в раннем возрасте. Врачи отмечают: ожидание по принципу «сам заговорит» может привести к потере важного времени для развития мозга, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медики пояснили, что к двум годам ребёнок обычно использует около 50 слов и начинает строить простые фразы, например «дай пить» или «мама, иди». Если к двум с половиной годам малыш почти не говорит или не произносит даже простых слов, родителям стоит обратиться к специалистам.
Логопед отделения реабилитации НИКИ детства Светлана Просецкая подчеркнула, что речь формируется благодаря совместной работе слуха, зрения, мозга и артикуляционного аппарата.
«Если мы видим задержку в два года, мы можем скорректировать ее гораздо быстрее и мягче, чем в пять лет, когда упущено время для формирования связей в коре головного мозга», — рассказала она.Врачи рекомендуют обращать внимание не только на активную речь ребёнка, но и на понимание обращённой речи. Хорошим признаком специалисты называют выполнение простых просьб, реакцию на имя и интерес к предметам и книгам.
Если ребёнок плохо реагирует на обращение или общается преимущественно жестами, медики советуют не откладывать консультацию. В НИКИ детства также отметили, что современные методы коррекции помогают успешно развивать речь даже у детей с выраженной задержкой.
Специалисты считают, что своевременная диагностика позволяет избежать более серьёзных трудностей в дальнейшем речевом и интеллектуальном развитии. Обучающее видео о развитии речи у детей доступно на сайте НИКИ детства.