В колледже «Энергия» отметили Всемирный день книгодарения

16 февраля 2026, 17:56

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

13 февраля во всех структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню книгодарения, сообщает Министерство образования Московской области.





Студенты первого курса Центра информационно-технологической подготовки вместе с преподавателем литературы Екатериной Дашевской посетили Центральную библиотеку имени А. С. Пушкина. Там состоялась презентация книги местного автора Юрия Ивлева «Вселенная. Жизнь. Знания». По итогам встречи писатель передал издание с дарственной надписью в библиотеку колледжа.



В учебном заведении также организовали книгообмен, передали книги в библиотеки и провели тематический флешмоб, посвященный чтению. Заведующая библиотекой Жанна Кашникова открыла специальный пункт буккроссинга, где студенты могли обменяться книгами и выбрать новые произведения для чтения. Акция была направлена на популяризацию литературы и развитие читательского интереса.



«Несмотря на все большее распространение электронных средств связи, классическая бумажная книга не утратила своего значения и остается востребованной в обществе. Международный день книгодарения способствует сохранению традиций чтения и воспитанию в человеке чувства любви к книге», — отметила Кашникова.