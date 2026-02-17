Школьница из Сергиева Посада выиграла региональный этап «Профессионалы‑2026»
16 февраля в Сергиево-Посадском колледже завершили региональный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы‑2026». В соревновании участвовали юные специалисты в области ветеринарии в категории «Юниоры». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Победу одержала Екатерина Десятова из школы № 15 Сергиева Посада. Второе место заняла её одноклассница Ульяна Одесская, а третье место — Елизавета Елистратова из Школы современного образования в Серпухове.
Екатерина получила диплом первой степени, ценные призы и право представлять Московскую область на следующем этапе национального чемпионата.
В ходе конкурса участники выполняли практические задания, соответствующие профессиональным стандартам. Среди испытаний были ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного и растительного происхождения, клинический осмотр животных, оценка их здоровья, а также навыки хирургического вмешательства, наложения бинтов и приготовления лекарств.
Сергиево-Посадский колледж поблагодарил наставника Марию Паршину за подготовку победителя и вклад в формирование нового поколения ветеринарных специалистов.
