Школьница из Сергиева Посада выиграла региональный этап «Профессионалы‑2026»

17 февраля 2026, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

16 февраля в Сергиево-Посадском колледже завершили региональный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы‑2026». В соревновании участвовали юные специалисты в области ветеринарии в категории «Юниоры». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.