В Дубне стартовал шестидневный шахматный фестиваль
Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Шестидневный шахматный фестиваль «Эстафета поколений – 2025» проводится в Дубне, в нём участвую около 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Фестиваль организован на инновационной территория ОЭЗ «Дубна». В число участников вошли не только жители округа, но и гости из других подмосковных городов и даже из других государств — Нидерландов и Казахстана», — говорится в сообщении.Как отметил тренер по шахматам спортивной школы «Дубна» Виктор Березин, уровень местных игроков растёт.
«Только в этом году юный шахматист Никита Гердт победил на турнире на Кипре, Мария Малахова стала лучшей на турнире в Казахстане», — добавил Виктор Березин.В программу дубненского фестиваля вошли три типа игр: классические шахматы, быстрые шахматы и блицтурнир.