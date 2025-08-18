В Подмосковье устранили нарушения в содержании 71% проблемных домов

18 августа 2025, 15:23

оригинал Фото: istockphoto.com/Евгений Харитонов

Многоквартирные дома Московской области готовят к осенне-зимнему сезону. Особое внимание при этом уделяется проблемным домам. О том, как идёт подготовка, доложил на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.





Всего в Московской области расположено более 53,5 тыс. многоквартирных домов. В зону риска из них входит свыше 23, 2 тыс. домов. К зоне риска дома относятся по разным причинам, включая год постройки, конструкцию кровли, общее число обращений по поводу аварий в год и пр. Инспекторы министерства должны 1 сентября обойти все эти дома и внести замечания в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).





«На сегодня мы осмотрели 76% домов. С нарушениями было 60%. Из них в 7,4 тыс. домов, то есть в 71% замечания устранили. Осталось 29% домов с неустранёнными замечаниями — более 3 тысяч. Но динамика хорошая: за последнюю неделю количество устранённых замечаний увеличилось почти на 30%», — сказал Владислав Мурашов.