Ногинская больница получила пять аппаратов для службы неонатологии
Современное оборудование для диагностики и лечения младенцев поступило в отделение неонатологии Ногинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медучреждению передали инкубатор для выхаживания новорождённых, транспортный инкубатор с портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, прибор для мониторирования электрической активности головного мозга новорождённых и два аппарата ИВЛ.
«Оснащение отделения новой медицинской техникой — это важный шаг в развитии службы родовспоможения и неонатологии. Современное оборудование позволит нам еще эффективнее выхаживать новорождённых», — заявил главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц.Медицинскую технику в Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамка реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».