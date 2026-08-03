Ногинская больница получила пять аппаратов для службы неонатологии

03 августа 2026, 10:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современное оборудование для диагностики и лечения младенцев поступило в отделение неонатологии Ногинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Медучреждению передали инкубатор для выхаживания новорождённых, транспортный инкубатор с портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, прибор для мониторирования электрической активности головного мозга новорождённых и два аппарата ИВЛ.





«Оснащение отделения новой медицинской техникой — это важный шаг в развитии службы родовспоможения и неонатологии. Современное оборудование позволит нам еще эффективнее выхаживать новорождённых», — заявил главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц.