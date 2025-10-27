Ногинская поликлиника на 500 посещений в смену готова на 80%

27 октября 2025, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Ногинске Богородского округа продолжают строить современную поликлинику на 500 посещений в смену. Готовность объекта превысила 80%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.





Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».



​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



«Посетил стройплощадку, проверил ход работ. Строительство поликлиники ведется по утвержденному графику, уже идет подготовка помещений для монтажа тяжелого оборудования,сборка лифтов, пуско-наладочные работы всех систем», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.