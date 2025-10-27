Достижения.рф

Ногинская поликлиника на 500 посещений в смену готова на 80%

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Ногинске Богородского округа продолжают строить современную поликлинику на 500 посещений в смену. Готовность объекта превысила 80%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.



Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
«Посетил стройплощадку, проверил ход работ. Строительство поликлиники ведется по утвержденному графику, уже идет подготовка помещений для монтажа тяжелого оборудования,сборка лифтов, пуско-наладочные работы всех систем», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

На площадке сейчас работают более 300 специалистов и задействовано 10 единиц техники. Строители завершают монтаж витражного остекления, ведут отделку помещений и пуско-наладочные работы инженерных систем.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Здание площадью 12 800 м² разделят на два отделения — для взрослых (на 350 посещений в смену) и для детей (на 150 посещений). Вокруг поликлиники построят парковку, игровые площадки, зоны отдыха. Территорию вокруг озеленят.

Поликлиника сможет обслуживать более 40 000 жителей. Завершить строительство планируют до конца 2025 года.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0