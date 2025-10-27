Ногинская поликлиника на 500 посещений в смену готова на 80%
В Ногинске Богородского округа продолжают строить современную поликлинику на 500 посещений в смену. Готовность объекта превысила 80%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
«Посетил стройплощадку, проверил ход работ. Строительство поликлиники ведется по утвержденному графику, уже идет подготовка помещений для монтажа тяжелого оборудования,сборка лифтов, пуско-наладочные работы всех систем», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
На площадке сейчас работают более 300 специалистов и задействовано 10 единиц техники. Строители завершают монтаж витражного остекления, ведут отделку помещений и пуско-наладочные работы инженерных систем.
Здание площадью 12 800 м² разделят на два отделения — для взрослых (на 350 посещений в смену) и для детей (на 150 посещений). Вокруг поликлиники построят парковку, игровые площадки, зоны отдыха. Территорию вокруг озеленят.
Поликлиника сможет обслуживать более 40 000 жителей. Завершить строительство планируют до конца 2025 года.