Ногинские хирурги спасли жизнь мужчины с ножевым ранением живота

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Ногинской больницы прооперировали пациента с ножевым ранением живота. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение поступил 29-летний мужчина с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки. Ширина ранения составляла 5 см, глубина – 20 см. К тому же у раненого был повреждён тонкий кишечник. Его отправили на экстренную операцию.
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«Необходимо было устранить угрожающие жизни последствия сквозного ранения, из-за которого пациент потерял около 1,5 тыс. мл крови. Врачи выполнили резекцию тонкого кишечника, ушили толсто-кишечную артерию и вывели трансверзостому. Через девять дней после операции состояние пациента стабилизировалось, рана заживает», – рассказала исполняющая обязанности главврача по стационарной работе Светлана Ерыгина.Хирургическое вмешательство длилось около четырёх часов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой на амбулаторное наблюдение.
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Лора Луганская