С начала года выдано более 300 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области в прошлом году выдали около 3,5 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!». Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как пояснили в пресс-службе Минздрава региона, при рождении ребенка родители могут получить выплату в 20 тыс. рублей или подарочный набор. В него входят более 50 предметов для мамы и малыша – одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое.
В ведомстве напомнили, что заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, как и первые главные документы малыша.
Всё о системе родовспоможения Московской области можно узнать на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
Помимо этого, в регионе работает Единый call-центр одноимённой системы родовспоможения. Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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«Для комфортной беременности в Подмосковье созданы все условия. Например, женщина может воспользоваться индивидуальным сопровождением беременности, посещать школы будущих мам. В наших родовспомогательных учреждениях доступны все виды родов, в том числе вертикальные и партнёрские. В подарочном наборе собрано всё необходимое для мамы и ребёнка, что позволит ей посвятить больше времени подготовке к родам и будущему материнству. В прошлом году в Подмосковье выдали почти 3,5 тыс. таких наборов, а с начала этого года – более 300», – рассказал Забелин.Получить подарочный набор могут россияне, ребёнок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тыс. рублей.
В ведомстве напомнили, что заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, как и первые главные документы малыша.
Всё о системе родовспоможения Московской области можно узнать на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
Помимо этого, в регионе работает Единый call-центр одноимённой системы родовспоможения. Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
Читайте также:
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Лора Луганская