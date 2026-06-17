Ногинские хирурги удалили пациентке гигантскую опухоль яичника

17 июня 2026, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ногинской больницы избавили пациентку от опухоли яичника объёмом восемь литров. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В приёмный покой поступила 50-летняя женщина с увеличенным животом и сильной болью. Как выяснилось, длительное время она не наблюдалась у специалистов и обратилась за медицинской помощью только из-за ухудшения самочувствия.



Диагностика выявила у пациентки гигантскую опухоль яичника, занимавшую почти всю брюшную полость. Врачи приняли решение провести операцию.

«Учитывая размеры новообразования, хирургическое вмешательство потребовало особой тщательности. Опухоль значительно смещала внутренние органы. Операция прошла успешно. Мы удалили новообразование, объём которого превышал восемь литров. Гистологическое исследование подтвердило его доброкачественный характер», – рассказала заведующая гинекологическим отделением №2 Ногинской больницы Ольга Шафрастова.