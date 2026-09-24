В Чехов достроили брошенную собственником автозаправочную станцию

24 сентября 2026, 17:50

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В муниципальном округе Чехов завершили возведение автозаправочной станции. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Объект придорожного сервиса появился рядом с деревней Чепелево, в полосе отвода региональной дороги «Чепелево – Вельяминово», которая примыкает к федеральной трассе М-2 «Крым».



Строительство АЗС началось без оформленной разрешительной документации, и работы были приостановлены. К моменту заморозки на площадке успели залить фундамент, смонтировать несущие и ограждающие конструкции. Сооружение внесли в перечень объектов незавершенного строительства.

«В мае 2025 года сменился собственник объекта. После получения всех нужных согласований он возобновил строительно-монтажные работы. Сейчас комплекс АЗС полностью достроен и введён в эксплуатацию. На земельном участке площадью 1510 квадратных метров разместились заправочная зона с навесом и здание магазина с кафе», – рассказали в пресс-службе Мособлархитектуры.