Мать убеждала дочерей: в Ногинске фигуранты дела о педофилии предстали перед судом

26 января 2026, 14:29

Ногинский суд рассмотрел дело о преступлениях против двух несовершеннолетних

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного суда

Ногинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух фигурантов — Л. и К., обвиняемых в совершении преступлений против несовершеннолетних. Суд установил, что Л. в период с 5 июля 2015 года по 5 июля 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух детей. Об этом сообщили в Мособлсуде.