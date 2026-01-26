Мать убеждала дочерей: в Ногинске фигуранты дела о педофилии предстали перед судом
Ногинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух фигурантов — Л. и К., обвиняемых в совершении преступлений против несовершеннолетних. Суд установил, что Л. в период с 5 июля 2015 года по 5 июля 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух детей. Об этом сообщили в Мособлсуде.
Также он осуществлял фотосъемку потерпевших. В ходе судебного разбирательства выяснили, что К., являясь матерью потерпевших, участвовала в совершении преступлений. Она убеждала дочерей выполнять требования Л., в том числе с помощью уговоров и личного примера, а еще принимала участие в создании фотографий.
Ногинский городской суд признал Л. и К. виновными по всем вменяемым статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно — в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), п.п. «а, в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование двух лиц не достигших четырнадцатилетнего возраста в целях изготовления порнографических материалов) и К., в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.
Л. приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
К. назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.\
