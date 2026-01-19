Достижения.рф

В Солнечногорске поймали находящегося в федеральном розыске с поддельным паспортом

Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, который находился в федеральном розыске и имел при себе поддельные документы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



Экипаж Росгвардии, патрулировавший территорию, обратил внимание на подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей попытался скрыться.

Силовики решили остановить неизвестного для установления личности. В ходе беседы с правоохранителями он заметно занервничал и предъявил документы, подлинность которых вызвала у росгвардейцев сомнения.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали в отдел полиции. Там выяснилось, что 64-летний уроженец одного из государств Средней Азии находится в федеральном розыске за уклонение от уплаты налогов и нарушение правил торговли.

Проведённая экспертиза подтвердила, что предъявленные документы действительно были поддельными.

Лора Луганская

