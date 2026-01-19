В Солнечногорске поймали находящегося в федеральном розыске с поддельным паспортом

19 января 2026, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, который находился в федеральном розыске и имел при себе поддельные документы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.