В Солнечногорске поймали находящегося в федеральном розыске с поддельным паспортом
Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, который находился в федеральном розыске и имел при себе поддельные документы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Экипаж Росгвардии, патрулировавший территорию, обратил внимание на подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей попытался скрыться.
Силовики решили остановить неизвестного для установления личности. В ходе беседы с правоохранителями он заметно занервничал и предъявил документы, подлинность которых вызвала у росгвардейцев сомнения.
Для дальнейшего разбирательства мужчину передали в отдел полиции. Там выяснилось, что 64-летний уроженец одного из государств Средней Азии находится в федеральном розыске за уклонение от уплаты налогов и нарушение правил торговли.
Проведённая экспертиза подтвердила, что предъявленные документы действительно были поддельными.
Читайте также: