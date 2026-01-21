В Электростали покупатель попытался приобрести пылесос по цене луковицы
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, который попытался смошенничать с ценниками в магазине, задержали сотрудники вневедомственной охраны в посёлке Случайный округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из охраняемого супермаркета. Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что один из покупателей переклеил штрихкод, чтобы по дешёвке «купить» дорогую технику.
«Мужчина взял ценник с луковицы, стоившей четыре рубля 59 копеек, наклеил его коробку с пылесосом за 16 тысяч рублей и попробовал таким образом оплатить товар через кассу самообслуживания», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали изобретательного покупателя на выходе из магазина. Задержанный оказался 30-летним местным жителем. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.