В Электростали покупатель попытался приобрести пылесос по цене луковицы

21 января 2026, 15:37

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, который попытался смошенничать с ценниками в магазине, задержали сотрудники вневедомственной охраны в посёлке Случайный округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал тревоги поступил из охраняемого супермаркета. Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что один из покупателей переклеил штрихкод, чтобы по дешёвке «купить» дорогую технику.





«Мужчина взял ценник с луковицы, стоившей четыре рубля 59 копеек, наклеил его коробку с пылесосом за 16 тысяч рублей и попробовал таким образом оплатить товар через кассу самообслуживания», — говорится в сообщении.