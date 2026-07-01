Новая дорога соединила индустриальный парк «Ориентир-Юг» с трассой М-2
Индустриальный парк «Ориентир-Юг» в Подольске получил прямой подъезд к трассе М-2. Проект реализовала группа компаний «Ориентир», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Объём инвестиций в строительство дороги составил 780 миллионов рублей.
«Дорога протяжённостью 1200 метров связывает индустриальный парк с Симферопольским шоссе – участком трассы М-2 «Крым». В результате резиденты парка получили прямой доступ к объекту. На дороге – две полосы и асфальтобетонное покрытие. Её запуск улучшит логистику для Ozon и Gloria Jeans, занимающих площади в индустриальном парке «Ориентир-Юг», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметили в ведомстве, прямой доступ к М-2 сократит время подъезда к комплексу, упростит движение грузового транспорта и оптимизирует логистические затраты резидентов.
На первом этапе новой дорогой будут пользоваться более 500 машин в сутки. При этом большегрузы смогут заезжать на территорию комплекса без транзита через ближайшие населённые пункты, что снизит нагрузку на локальную уличную сеть расположенной рядом деревни Гривно.