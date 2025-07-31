Новая одинцовская школа на 1,1 тыс. мест готова к открытию 1 сентября
Новая школа в микрорайоне Клубничное поле Одинцовского городского округа получила заключение о соответствии. Основные проверки пройдены, и здание готово принять учеников 1 сентября, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.
«Школа на 1,1 тыс. мест расположена в квартале «Семейный» жилого комплекса «Одинград» и будет доступна не только его жителям, но и семьям из ближайших районов города. Особое значение её открытие имеет для школы №9 им. Неделина. Мы сможем временно перевести туда учеников, чтобы провести в основном здании масштабный ремонт. Сейчас там строят новый корпус, и наша задача – привести в современный вид оба корпуса школы», – написал Иванов в своём ТГ-канале.В школе имеются учебные кабинеты, мастерские, библиотека, актовый и спортивные залы, игровые площадки. Здание построено ГК «Вектор» в рамках комплексного развития территории и передаётся в муниципальную собственность.