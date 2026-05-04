Новая подстанция скорой помощи в Ленинском округе готова на 65%

04 мая 2026, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Модульную подстанцию скорой помощи, рассчитанную на четыре бригады, строят в деревне Суханово Ленинского городского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас в здании занимаются кирпичной кладкой, монтируют инженерные системы и подвесные потолки, штукатурят и красят поверхности.





«На площадке заняты более 40 человек. Используются два экскаватора», — говорится в сообщении.