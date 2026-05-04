Новая подстанция скорой помощи в Ленинском округе готова на 65%

Модульную подстанцию скорой помощи, рассчитанную на четыре бригады, строят в деревне Суханово Ленинского городского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Сейчас в здании занимаются кирпичной кладкой, монтируют инженерные системы и подвесные потолки, штукатурят и красят поверхности.

«На площадке заняты более 40 человек. Используются два экскаватора», — говорится в сообщении.
Общая площадь подстанции составляет более 615 квадратных метров. Внутри обустроят диспетчерскую, комнаты для отдыха медиков и водителей, кабинеты предрейсовых осмотров и столовую. На прилегающей территории будет парковка и ремонтные боксы.

Завершить строительство должны в текущем году.
Лев Каштанов

