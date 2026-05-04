В Раменском представят премьеру спектакля о молодом поколении военных времён
В Раменском пройдёт премьера спектакля «Ты моё Воскресение» по рассказу Бориса Васильева «Пятница». Постановку представит молодёжный театр «Синяя птица», сообщили в пресс-служба администрации муниципального округа.
Спектакль покажут 8 мая в Доме культуры «Быково». Он начнётся в 19 часов.
«О войне говорить сложно, особенно с сегодняшним поколением подростков и молодых людей. Они выросли на масштабных кинопроектах и очень ценят зрелищность. А рассказ Васильева очень простой, близкий и понятный. В нём нет героев, зато есть живые люди, которые не гнались за орденами и славой, а просто победили в войне в 20-25 лет. Сегодняшним подросткам сложно ещё и потому, что они почти не знали участников Великой Отечественной. Спектакль именно о них – таких же, как сегодняшние 20-летние», – рассказала о постановке руководитель театра, режиссёр Наталия Вибе.
Вход на представление свободный. Чтобы увидеть его, нужно только зарегистрироваться. Подробности – в группе театра во «ВКонтакте».
Второй показ планируется 24 мая в ДК «Спартак» – филиале Дома культуры «Победа».