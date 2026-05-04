Производитель домокомплектов начал монтаж оборудования на новом заводе в Кашире
Компания «ПРЕФАБРИКА» начала на своём строящемся заводе монтаж оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Компания реализует проект на территории особой экономической зоны «Кашира».
«Проект группы компаний сейчас – на финишной прямой. На предприятии идёт монтаж оборудования. На территории ОЭЗ «Кашира» компания запустит флагманский завод общей площадью около 25 000 квадратных метров. Инвестиции в проект превысят четыре миллиарда рублей. Ввести завод в эксплуатацию рассчитывают в третьем квартале этого года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В Кашире компания будет выпускать домокомплекты из бетона для строительства многоквартирных домов разной этажности, а также индивидуального жилищного строительства, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры.
Максимальная производственная мощность завода составит более 400 000 «квадратов» в год. Как напомнили в ведомстве, подобрать локацию для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте региона.