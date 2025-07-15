Новая поликлиника в Котельниках сможет обслуживать 41 тыс. детей и взрослых
В Котельниках начала работу новая детско-взрослая поликлиника, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Она построена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по программе «Модернизация первичного звена».
Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену, в том числе приём 330 взрослых и 70 детей.
«Важно уделять внимание первичному звену, так как это позволяет сделать медицинскую помощь доступнее для населения региона. Новая детско-взрослая поликлиника в Котельниках полностью укомплектована высококвалифицированными специалистами и медицинским оборудованием. В новой поликлинике установлены КТ- и рентген-аппараты, флюорограф и другая тяжёлая медтехника. Благодаря её открытию качественную медицинскую помощь сможет получать 41 тыс. жителей округа», – сказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В поликлинике уже принимают педиатры и терапевты. В ближайшее время запустят в работу тяжёлое медоборудование, начнут приём пациентов узкопрофильные специалисты – взрослые и детские неврологи, офтальмологи, кардиологи, оториноларингологи, эндокринологи, стоматологи и другие.
Новая поликлиника расположена по адресу: Котельники, улица Кузьминская, дом 7Б. Записаться на приём можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье» и чат-бот Денис.