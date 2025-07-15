В Подмосковье с начала года протестировали на ВИЧ 1,5 млн жителей
Около 1,5 млн жителей Московской области с начала года бесплатно и анонимно прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Чтобы сделать такое исследование, нужно обратиться в кабинет тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, центр проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов.
«ВИЧ может длительное время никак не проявлять себя. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику. Она абсолютно бесплатна и анонимна. С начала года тестирование на ВИЧ прошли почти 1,5 млн жителей Московской области. Это на 13 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», – поделился статистикой зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В ведомстве напомнили, что Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области принимает по адресу: Котельники, мкр. Силикат, 41а.
С подробной информацией о ВИЧ/СПИДе можно ознакомиться на сайте.