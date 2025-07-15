Подмосковные врачи спасли от обездвижения руку подростка, повреждённую ножом

15 июля 2025, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице прооперировали 16-летнего подростка с тяжёлой травмой руки. Он получил её, вытаскивая нож из дерева, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В МОДКТОБ мальчика доставила бригада скорой помощи. После обследования врачи диагностировали пациенту повреждение шести сухожилий на трёх пальцах правой кисти.

«Чтобы подросток не потерял функцию кисти, мы удалили нежизнеспособные ткани и сшили сухожилия, полностью восстановив анатомию сухожилий сгибателей. На следующий день после операции началась реабилитация. Мальчик начал постепенно разрабатывать кисть», – рассказал заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев.