Подмосковные врачи спасли от обездвижения руку подростка, повреждённую ножом
В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице прооперировали 16-летнего подростка с тяжёлой травмой руки. Он получил её, вытаскивая нож из дерева, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В МОДКТОБ мальчика доставила бригада скорой помощи. После обследования врачи диагностировали пациенту повреждение шести сухожилий на трёх пальцах правой кисти.
«Чтобы подросток не потерял функцию кисти, мы удалили нежизнеспособные ткани и сшили сухожилия, полностью восстановив анатомию сухожилий сгибателей. На следующий день после операции началась реабилитация. Мальчик начал постепенно разрабатывать кисть», – рассказал заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев.Сейчас пациент уже выписан. В ближайшее время он начнёт физиотерапевтическое лечение для предотвращения формирования грубых рубцов.