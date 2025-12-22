Новая поликлиника в округе Люберцы получила разрешение на ввод в эксплуатацию

22 декабря 2025, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на приём 500 пациентов в смену, построили в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. Объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Открыть новое медучреждение для пациентов планируют в начале будущего года.





«Площадь пятиэтажного здания составляет более 11 тысяч квадратных метров, там есть взрослое отделение на 350 посещений в смену и детское — на 150 посещений, а также отделение неотложной помощи и консультационно-диагностический центр, оснащённый всей необходимой для обследований техникой», — рассказал глава подмосковного Минстройкомплекса Александр Туровский.