В Люберцах отчитались о ходе строительства большого образовательного комплекса
Образовательный комплекс из школы, рассчитанной на полторы тысячи учеников, и дошкольного блока на 200 воспитанников строят на улице Гоголя в посёлке Октябрьский округа Люберцы. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет 20%.
Одно крыло здания отведут под школу, второе — под детский сад. В центральной части будет столовая, медиатека и медпункт.«Строители ведут монолитные работы по блокам на уровне второго-третьего этажей здания. На площадке задействованы более 70 человек и четыре единицы техники. Всё идёт соответствии с графиком», — отметил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.
Образовательный центр планируют открыть 1 сентября 2027 года.