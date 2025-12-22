Достижения.рф

В Люберцах отчитались о ходе строительства большого образовательного комплекса

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс из школы, рассчитанной на полторы тысячи учеников, и дошкольного блока на 200 воспитанников строят на улице Гоголя в посёлке Октябрьский округа Люберцы. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.



В настоящее время готовность объекта составляет 20%.

«Строители ведут монолитные работы по блокам на уровне второго-третьего этажей здания. На площадке задействованы более 70 человек и четыре единицы техники. Всё идёт соответствии с графиком», — отметил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.
Одно крыло здания отведут под школу, второе — под детский сад. В центральной части будет столовая, медиатека и медпункт.

Образовательный центр планируют открыть 1 сентября 2027 года.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0