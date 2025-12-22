В Люберцах отчитались о ходе строительства большого образовательного комплекса

22 декабря 2025, 12:14

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс из школы, рассчитанной на полторы тысячи учеников, и дошкольного блока на 200 воспитанников строят на улице Гоголя в посёлке Октябрьский округа Люберцы. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта составляет 20%.



