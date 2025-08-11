Достижения.рф

Преподаватель из Рошаля прошла отбор в популярное телешоу

Видео: телеканал «Россия»

Преподаватель Детской школы искусств Рошаля Марьяна Соловьёва прошла отбор в популярное шоу на телеканале «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.



Народный кастинг всероссийского вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» состоялся в Омске.

«Это не только телевизионное шоу, но и важное музыкальное событие для артистов. Услышать полезные рекомендации, наставления, тёплые слова и конструктивную критику от профессионалов – всё это и может круто изменить творческий путь конкурсанта. В жюри – артисты разных музыкальных жанров: рок- и поп-музыки, народного, эстрадно-джазового и академического вокала, педагоги, дирижёры и композиторы», – сообщили организаторы конкурса.
Фото: Марьяна Соловьёва
В этом году было получено около 13 тыс. заявок, прослушано свыше 4,6 тыс. претендентов, перед членами жюри выступило около 750 человек. Среди множества талантливых исполнителей на сцену вышла Марьяна Соловьёва.

Ярким и проникновенным исполнением песни «Там нет меня» она покорила жюри и прошла отбор в телевизионный этап шоу. Теперь ей предстоит выступать перед экспертами и многомиллионной аудиторией канала «Россия».



Лора Луганская

