Преподаватель из Рошаля прошла отбор в популярное телешоу
Видео: телеканал «Россия»
Преподаватель Детской школы искусств Рошаля Марьяна Соловьёва прошла отбор в популярное шоу на телеканале «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.
Народный кастинг всероссийского вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» состоялся в Омске.
«Это не только телевизионное шоу, но и важное музыкальное событие для артистов. Услышать полезные рекомендации, наставления, тёплые слова и конструктивную критику от профессионалов – всё это и может круто изменить творческий путь конкурсанта. В жюри – артисты разных музыкальных жанров: рок- и поп-музыки, народного, эстрадно-джазового и академического вокала, педагоги, дирижёры и композиторы», – сообщили организаторы конкурса.В этом году было получено около 13 тыс. заявок, прослушано свыше 4,6 тыс. претендентов, перед членами жюри выступило около 750 человек. Среди множества талантливых исполнителей на сцену вышла Марьяна Соловьёва.
Ярким и проникновенным исполнением песни «Там нет меня» она покорила жюри и прошла отбор в телевизионный этап шоу. Теперь ей предстоит выступать перед экспертами и многомиллионной аудиторией канала «Россия».