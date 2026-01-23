Новая школа в Люберцах готова более чем на 50%
В жилом комплексе «Новые Островцы» городского округа Люберцы продолжают строительство школы для 1100 учеников. Объект возводят по госпрограмме Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
На стройплощадке завершают остекление здания и приступили к фасадным работам. Школа станет важной частью инфраструктуры микрорайона. В ней откроют 54 универсальных и специализированных учебных класса, а также помещения для занятий творчеством и спортом. В каждом классе смогут проходить обучение от 24 до 26 детей. Завершить строительство планируют в 2027 году.
«На сегодня общая готовность объекта составляет более 50%: в полном объеме выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания и кладке внешних и наружных стен, ведется устройство кровли, монтаж светопрозрачных конструкций выполнен на 90%, теплоизоляция фасада на 70%, ведется монтаж инженерных сетей», — приводят в сообщении ведомства слова министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского.Площадь земельного участка школы в ЖК «Новые Островцы» — 2,1 гектара. В здании разместят блок начальной школы на 400 мест, а также основную и старшую школы на 700 мест.
На прилегающей территории оборудуют спортивные площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки, а еще — зоны для отдыха и проведения мероприятий.