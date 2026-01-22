В подмосковном Можайске строят новую подстанцию скорой помощи на три бригады

22 января 2026, 16:56

В селе Поречье Можайского муниципального округа строят новую подстанцию скорой медицинской помощи на три бригады. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Здание возводят по технологии модульного строительства. Стены и фасадные панели уже смонтировали, сейчас строители заняты кровлей, отделкой и прокладкой инженерных сетей. Подстанция будет одноэтажной, общей площадью более 500 м².Здесь организуютмедицинскую часть для оказания экстренной помощи, оперативную часть с диспетчерской и бытовые помещения для персонала — комнаты отдыха, гардеробные, служебные.Территорию благоустроят и оборудуют парковку. Подстанция будет работать круглосуточно и в режиме чрезвычайных ситуаций, оказывая помощь жителям округа вовремя и в полном объеме.Строительство финансируют из бюджета по региональной программы по созданию социнфраструктуры.