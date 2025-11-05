Новая система обеспечит чистой водой 60 000 жителей Фрязина и Щёлкова

05 ноября 2025, 17:02

оригинал

Реализация масштабного проекта строительства системы водоснабжения для городских округов Фрязино и Щёлково позволит обеспечить чистой водой около 60 000 жителей. Об этом глава Фрязина Дмитрий Воробьёв доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.





В ходе рабочей встречи подвели итоги работы за пять лет, поговорили о том, что будет сделано в муниципалитете в области строительства и ремонта социальных объектов, благоустройства, модернизации ЖКХ, расселения ветхого и аварийного жилья.

«Дмитрий Ричардович, вы возглавляете наукоград Фрязино уже пять лет. Мы с вами не раз встречались с жителями, обсуждали развитие предприятие, хозяйственные вопросы. Мы благоустроили в округе ряд территорий, в том числе лесопарк, который вместе посещали. Реализуем всё, что связано с модернизацией тепла. Завершили первый этап большого проекта строительства системы водоснабжения. Расскажите, как обстоят дела, как жители оценивают эту работу, чего от нас ждут», – обратился к главе губернатор.

«Это основные ВЗУ округа, которые обеспечивают чистой водой более 50 000 жителей. Развиваем межмуниципальный проект, первый этап уже реализовали. От Водонапорной станции 6 до «Истока» протянули водовод. До конца 2028 года продолжим строительство водопровода и 16 водозаборных станций на четырёх площадках. Сейчас их проектируют. Это на долгие годы решит вопрос обеспечения чистой водой жителей Фрязина», – сказал глава.