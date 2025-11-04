Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

04 ноября 2025, 10:35

оригинал Фото: Екатерина Агеева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства. Он отметил важность сохранения исторической памяти и традиций, а также подчеркнул, что сегодня этот праздник актуален как никогда.





Кроме того, губернатор вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям Подмосковья. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства в Красногорске.

«Хочу всех поздравить с Днем народного единства, который мы отмечаем уже 20 лет. Когда-то это был новый праздник, но с очень древней историей, напоминавший о важных событиях в жизни нашей страны. Сегодня у него особый смысл. У нас большая, многонациональная страна, и единство народа имеет важное значение. Именно поэтому Президент регулярно говорит о тех ценностях, которые нас объединяют — это наша страна, наши семьи, наши традиции», — сказал Воробьев.