Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства. Он отметил важность сохранения исторической памяти и традиций, а также подчеркнул, что сегодня этот праздник актуален как никогда.
Кроме того, губернатор вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям Подмосковья. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства в Красногорске.
«Хочу всех поздравить с Днем народного единства, который мы отмечаем уже 20 лет. Когда-то это был новый праздник, но с очень древней историей, напоминавший о важных событиях в жизни нашей страны. Сегодня у него особый смысл. У нас большая, многонациональная страна, и единство народа имеет важное значение. Именно поэтому Президент регулярно говорит о тех ценностях, которые нас объединяют — это наша страна, наши семьи, наши традиции», — сказал Воробьев.Звание «Почетный гражданин Московской области» присвоили Юрию Мизерному. Он отправился добровольцем на фронт в 2022 году и продолжает выполнять боевые задачи. Ордена Пирогова удостоился главный научный сотрудник МОНИКИ Виктор Егоров, 30 лет проработавший военным врачом.
Почетную грамоту губернатора Московской области вручили спасателю Сергею Щетинину. Он руководил работами по разбору завалов в «Крокусе» и ликвидации аварий на теплосетях в Климовске и Химках. Среди награжденных также учитель математики Татьяна Кирьянова с 50-летним стажем, чьи ученики регулярно побеждают на всероссийских олимпиадах.
Татьяна Подорожная, воспитанники которой участвовали в Олимпийских играх и побеждали чемпионатах мира и России, получила звание заслуженного работника физической культуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.