В Одинцове постоялец украл деньги из хостела
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в краже денег из хостела в Одинцове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил экипажу росгвардейцев от объекта на Северной улице.
«Прибывшие правоохранители выяснили, что один из постояльцев воспользовался моментом, когда администратор хостела отвлеклась, и украл со стойки регистрации семь тысяч рублей», — говорится в сообщении.Росгвардейцы поймали подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний приезжий из Волгоградской области. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
