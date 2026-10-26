Новые ключи от домофона обошлись жителю Химок в 15 млн рублей
Более 15 миллионов рублей отдал 60-летний житель Химок телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала мужчине позвонили неизвестные, сказали, что в подъезде меняют домофон и что для заказа новых ключей нужно назвать код из СМС. После того, как код был продиктован, разговор прервался.
«Затем мужчине начали звонить лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они рассказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и злоумышленники оформляют от его имени доверенность на человека, признанного экстремистом. Поэтому чтобы сберечь накопления и не попасть под уголовное преследование, все имеющиеся деньги нужно передать «для декларирования», — говорится в сообщении.Мужчина выполнил инструкции мошенников, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Оперативники сумели вычислить и задержать посыльную преступников. Оказалось, что это 19-летняя жительница Уфы. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.