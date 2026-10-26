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Вспышка кишечной инфекции произошла на российском комбинате

SHOT: 40 сотрудников комбината Забайкалья госпитализировали с кишечной инфекцией
Фото: iStock/sudok1

40 сотрудников горно-обогатительного комбината в Забайкальском крае госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».



По его информации, на предприятии работают около 1500 человек. У 13 пациентов выявили шигеллы — бактерии, вызывающие дизентерию. В Роспотребнадзоре предположили, что источником заражения могли стать вода или блюда, загрязненные во время приготовления и раздачи.

В настоящее время ведомство выясняет точные причины вспышки заболевания, а также проверяет организацию, которая предоставляла питание. Инспекторы отбирают пробы еды, воды и смывы с поверхностей, чтобы найти источник массового заражения.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в школе №6 Каневского района Краснодарского края.

Лидия Пономарева

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