Ревнивец зарезал жену на улице
В Орске муж зарезал жену на улице
В Орске Оренбургской области мужчина зарезал жену на улице. Об этом сообщили в оперативных службах.
Трагедия произошла в районе Краматорской улицы. По данным источника, 35-летний Роман нанес ножевые ранения 34-летней Кристине. Спасти женщину не удалось.
Подозреваемого задержали на месте. По предварительным данным, причиной расправы могла стать ревность со стороны супруга.
Ранее мужчина зарезал подругу жены на Литовском бульваре в Москве. Погибшей была 51-летняя Татьяна. К преступлению может быть причастен ее ровесник.
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