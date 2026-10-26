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Ревнивец зарезал жену на улице

В Орске муж зарезал жену на улице
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Орске Оренбургской области мужчина зарезал жену на улице. Об этом сообщили в оперативных службах.



Трагедия произошла в районе Краматорской улицы. По данным источника, 35-летний Роман нанес ножевые ранения 34-летней Кристине. Спасти женщину не удалось.

Подозреваемого задержали на месте. По предварительным данным, причиной расправы могла стать ревность со стороны супруга.

Ранее мужчина зарезал подругу жены на Литовском бульваре в Москве. Погибшей была 51-летняя Татьяна. К преступлению может быть причастен ее ровесник.

Никита Кротов

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