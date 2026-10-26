Мужчина принял жену за крысу и выстрелил ей между глаз
Во Франции в департаменте Эссон, в промзоне Бондуфля, произошёл инцидент: профессиональный дератизатор тяжело ранил свою 54-летнюю супругу выстрелом в голову из пневматической винтовки. Об этом сообщает Le Parisien.
По версии задержанного, в субботу, 24 октября, около 22:00 он и его жена, также работавшая дератизатором, добровольно вызвались обработать холодильный склад, где завелись грызуны. Пара выбрала радикальный метод борьбы — отстрел крыс свинцовыми пулями из пневматического оружия.
Мужчина заявил жандармам, что услышал в темноте шум и выстрелил, приняв супругу за крысу. По данным СМИ, пуля попала женщине между глаз. Пострадавшую обнаружили на дороге пожарные и медики — её доставили в военный госпиталь Перси в Кламаре в крайне тяжёлом состоянии. Сообщается о возможной смерти мозга.
Начали расследование по статье о покушении на убийство. Подозреваемый находится под стражей. Следователи устанавливают, был ли выстрел действительно случайным.
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