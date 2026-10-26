Мужчина принял жену за крысу и выстрелил ей между глаз

26 октября 2026, 15:05

Во Франции мужчина прострелил жене голову при дератизации

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Во Франции в департаменте Эссон, в промзоне Бондуфля, произошёл инцидент: профессиональный дератизатор тяжело ранил свою 54-летнюю супругу выстрелом в голову из пневматической винтовки. Об этом сообщает Le Parisien.