Новые очистные сооружения в посёлке Обухово планируют достроить в 2028 году

19 августа 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В рабочем посёлке Обухово Богородского городского округа идёт строительство канализационных очистных сооружений. Работы стартовали в мае, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Будущий комплекс рассчитан на приём 5000 кубометров стоков в сутки. Он станет обслуживать 14 000 человек. Очищенная вода будет безопасна даже для рыбохозяйственных водоёмов. Технология построена на единой системе интегрированного биологического реактора. Она компактнее традиционных решений и экономичнее в эксплуатации. Управление полностью автоматизировано, поэтому постоянное присутствие персонала не требуется.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



На строительной площадке уже проложили временную дорогу, идут земляные работы. Экскаваторы роют котлован. Устанавливаются крепления откосов, утрамбовывается песчаное основание под фундамент. Параллельно началось строительство административно-лабораторного комплекса с системой переработки сточных вод.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Работы ведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Новые очистные сооружения повысят в посёлке качество водоотведения.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«За пять лет в Подмосковье по госпрограмме реализовали более 250 мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения. Это новые водозаборные узлы, очистные сооружения и сети. В этом году этой теме уделяют особое внимание. На базе Министерства ЖКХ заработал проектный офис. Он отвечает за контроль каждого этапа – от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Благодаря его работе мы уже замечаем снижение стоимости строительных проектов на 17%. Сроки оценки проектно-сметной документации сократились вдвое», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.