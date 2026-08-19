Новые очистные сооружения в посёлке Обухово планируют достроить в 2028 году
В рабочем посёлке Обухово Богородского городского округа идёт строительство канализационных очистных сооружений. Работы стартовали в мае, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Будущий комплекс рассчитан на приём 5000 кубометров стоков в сутки. Он станет обслуживать 14 000 человек. Очищенная вода будет безопасна даже для рыбохозяйственных водоёмов. Технология построена на единой системе интегрированного биологического реактора. Она компактнее традиционных решений и экономичнее в эксплуатации. Управление полностью автоматизировано, поэтому постоянное присутствие персонала не требуется.
На строительной площадке уже проложили временную дорогу, идут земляные работы. Экскаваторы роют котлован. Устанавливаются крепления откосов, утрамбовывается песчаное основание под фундамент. Параллельно началось строительство административно-лабораторного комплекса с системой переработки сточных вод.
Работы ведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Новые очистные сооружения повысят в посёлке качество водоотведения.
«За пять лет в Подмосковье по госпрограмме реализовали более 250 мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения. Это новые водозаборные узлы, очистные сооружения и сети. В этом году этой теме уделяют особое внимание. На базе Министерства ЖКХ заработал проектный офис. Он отвечает за контроль каждого этапа – от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Благодаря его работе мы уже замечаем снижение стоимости строительных проектов на 17%. Сроки оценки проектно-сметной документации сократились вдвое», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
С начала работ специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Подмосковья, совершили 67 выездов на объект. Они контролируют соблюдение технологий и качество материалов. Как отметили в ведомстве, завершить строительство планируют до конца 2028 года.