Новые очистные сооружения в Сергиево-Посадском округе запустят в 2027 году
Комплекс очистных сооружений строят в посёлке Птицеград Сергиево-Посадского округа. Завершить работу и запустить объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В настоящее время готовность комплекса достигла 80%.
«Уже практически готова приёмная камера, распределительная камера, блок вторичных отстойников, резервуар для дождевой воды и трансформаторная подстанция. Продолжаются работы в блоке биологической очистки и цехах механической очистки, доочистки и обезвоживания. Параллельно ведётся прокладка инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.Мощность новых очистных сооружений составит 40 тысяч кубометров воды в сутки. Объект будет обслуживать нужды 97 тысяч жителей.