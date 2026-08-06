В посёлке Спартак пожаловались на отсутствие света из-за смены статуса здания

06 августа 2026, 18:13

Фото: Раменский медиацентр

Жители посёлка Спартак пожаловались на отсутствие электричества и условия проживания из-за смены статуса здания с общежития на многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Состоялась очередная встреча представителей администрации с жильцами дома №15 в посёлке Спартак по вопросу отключения от сетей электроснабжения. Это произошло из-за отсутствия договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией.

«Инициативной группе неоднократно давались разъяснения по этому объекту на личных приёмах в рамках выездных администраций. Для восстановления подачи электроэнергии необходимо оформить технологическое присоединение в Мособлэнерго и заключить прямые договоры энергоснабжения», – пояснили в администрации.