В посёлке Спартак пожаловались на отсутствие света из-за смены статуса здания
Жители посёлка Спартак пожаловались на отсутствие электричества и условия проживания из-за смены статуса здания с общежития на многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Состоялась очередная встреча представителей администрации с жильцами дома №15 в посёлке Спартак по вопросу отключения от сетей электроснабжения. Это произошло из-за отсутствия договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией.
«Инициативной группе неоднократно давались разъяснения по этому объекту на личных приёмах в рамках выездных администраций. Для восстановления подачи электроэнергии необходимо оформить технологическое присоединение в Мособлэнерго и заключить прямые договоры энергоснабжения», – пояснили в администрации.
Сейчас изготовлен технический паспорт и подано исковое заявление в суд о признании объекта многоквартирным жилым домом. Вопрос находится на контроле администрации округа.
Жителям напомнили, что платежи за электричество нужно переводить в ресурсоснабжающую организацию.