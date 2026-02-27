В Балашихе строится одна из крупнейших больниц Московской области
В Балашихе по народной программе «Единой России» строится одна из крупнейших больниц Московской области. Медицинский комплекс возводится в микрорайоне Ольгино и будет рассчитан на обслуживание порядка 1,3 миллионов человек.
Проект предусматривает создание круглосуточного стационара на 1123 койки и консультативно-диагностического центра на 300 посещений в смену. Общая площадь учреждения составит около 160 тысяч квадратных метров. В больнице планируют оказывать помощь по 26 профилям, штат включит 700 врачей и более 2300 сотрудников среднего медперсонала.
Строительная готовность объекта приближается к 40%. В ближайшее время подрядчику предстоит подключение тепла и инженерных сетей, после чего начнутся отделочные работы. В проект заложено более 800 единиц оборудования, включая два аппарата МРТ, три КТ, два ангиографа. Также предусмотрены региональный сосудистый центр и 21 операционная.
К открытию медкомплекса модернизируют дорожную инфраструктуру. В Ольгино реконструируют и построят семь участков дорог, на что предусмотрено около 6,5 миллиардов рублей. Новые и расширенные улицы должны разгрузить микрорайон и обеспечить удобный выезд на Носовихинское шоссе и другие магистрали.
Читайте также: