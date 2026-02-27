В Балашихе строится одна из крупнейших больниц Московской области

27 февраля 2026, 18:34

Фото: Пресс-служба Мособлдумы

В Балашихе по народной программе «Единой России» строится одна из крупнейших больниц Московской области. Медицинский комплекс возводится в микрорайоне Ольгино и будет рассчитан на обслуживание порядка 1,3 миллионов человек.