В Мособлдуме обсудили введение туристического налога в Подмосковье
Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике провёл круглый стол на тему «Туристический налог в Московской области: правовые и практические аспекты введения и администрирования». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Открыла заседание глава комитета Линара Самединова. Она пояснила, что курортный сбор устанавливался Федеральным законом, а закон региона определял территорию эксперимента, размер сбора, порядок и сроки его перечисления в бюджет. Размер курортного сбора не должен был превышать 100 рублей. Также, согласно закону, был определён перечень лиц, которые освобождаются от уплаты этого сбора.
В Подмосковье туристический налог установлен с 1 января текущего года на территории 55 муниципальных образований, за исключением ЗАТО Восход.
«Хотелось бы понять перспективы и обсудить единые подходы для субъекта, либо рекомендации для того, чтобы муниципалитеты могли более качественно работать с туристическим налогом», – сказала Самединова.Данные по сфере туризма Московской области представила замминистра культуры и туризма региона Мария Баюх.
«В общей сложности в регионе – 1502 средств размещения. Уже прошли самооценку 1432. В марте ожидается 100-процентное прохождение самооценки», – отметила Баюх.О реализации туристического налога на территории Подмосковья подробно рассказал замминистра экономики и финансов Московской области Виталий Пыркин.
«Ставки такие: в 2026 году – 2% и по восходящей до 2029-го – до максимальной в 5%. Мы понимаем, что и субъектам, и муниципалитетам нужны дополнительные источники. Туристический налог является муниципальным налогом и даёт дополнительные доходы для развития того или иного муниципалитета. Важно этом вопросе исходить из удалённости, количества гостиниц на территории и сезонности», – пояснил Пыркин.
Представитель Торгово-промышленной палаты Московской области Наталья Караськова подчеркнула, что у бизнеса ещё есть опасения. Об этом говорят результаты проведённого палатой опроса.
«Практически все жалуются на повышение налоговой нагрузки от двух до пяти раз. Также есть недопонимание по поводу распределения туристического налога: муниципалитет получает наши средства, а будет ли что-то меняться в части туристической инфраструктуры? Хотим предложить при планировании расходной части бюджетов городов закладывать траты для бизнеса на туристическую инфраструктуру. Также предлагаем рассмотреть применение выравнивающих коэффициентов для удалённых нетуристических территорий и микробизнесов», – внесла предложения Караськова.Подвела итог встречи Самединова. Всё, что было сказано в ходе мероприятия, внесут в итоговую резолюцию. Она также попросила обратить особое внимание на частные случаи, требующие адресного подхода.