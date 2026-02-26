В Мособлдуме обсудили введение туристического налога в Подмосковье

26 февраля 2026, 22:13

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике провёл круглый стол на тему «Туристический налог в Московской области: правовые и практические аспекты введения и администрирования». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.





Открыла заседание глава комитета Линара Самединова. Она пояснила, что курортный сбор устанавливался Федеральным законом, а закон региона определял территорию эксперимента, размер сбора, порядок и сроки его перечисления в бюджет. Размер курортного сбора не должен был превышать 100 рублей. Также, согласно закону, был определён перечень лиц, которые освобождаются от уплаты этого сбора.



В Подмосковье туристический налог установлен с 1 января текущего года на территории 55 муниципальных образований, за исключением ЗАТО Восход.

«Хотелось бы понять перспективы и обсудить единые подходы для субъекта, либо рекомендации для того, чтобы муниципалитеты могли более качественно работать с туристическим налогом», – сказала Самединова.

«В общей сложности в регионе – 1502 средств размещения. Уже прошли самооценку 1432. В марте ожидается 100-процентное прохождение самооценки», – отметила Баюх.

«Ставки такие: в 2026 году – 2% и по восходящей до 2029-го – до максимальной в 5%. Мы понимаем, что и субъектам, и муниципалитетам нужны дополнительные источники. Туристический налог является муниципальным налогом и даёт дополнительные доходы для развития того или иного муниципалитета. Важно этом вопросе исходить из удалённости, количества гостиниц на территории и сезонности», – пояснил Пыркин.

«Практически все жалуются на повышение налоговой нагрузки от двух до пяти раз. Также есть недопонимание по поводу распределения туристического налога: муниципалитет получает наши средства, а будет ли что-то меняться в части туристической инфраструктуры? Хотим предложить при планировании расходной части бюджетов городов закладывать траты для бизнеса на туристическую инфраструктуру. Также предлагаем рассмотреть применение выравнивающих коэффициентов для удалённых нетуристических территорий и микробизнесов», – внесла предложения Караськова.