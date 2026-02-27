В Подмосковье по Народной программе ЕР отремонтировали 342 школы и детсада

27 февраля 2026, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Капитальный ремонт 342 детских садов и школ провели в Московской области за последние пять лет по Народной программе «Единой России». Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба ЕР.





Председатель подмосковного парламента отметил, что Народная программа формируется по наказам избирателей.





«За последние пять лет области капитально отремонтировали 342 здания школ и детских садов. В этом году планируем обновить ещё 48 школ и 49 детсадов. На эти цели предусмотрено 37,6 млрд рублей», — сказал Игорь Брынцалов в ходе рабочей поездки в Балашиху.