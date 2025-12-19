Новые правила перевода сельхозземель утвердили в Подмосковье

19 декабря 2025, 09:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области ограничили перевод сельскохозяйственных земель в другие категории и закрепили новые правила их использования. Соответствующий закон приняли 18 декабря на заседании Московской областной Думы. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.





Это делают для развития аграрного сектора и сохранения земель, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона.



«Проект закона направлен на предотвращение их дальнейшего сокращения и закрепляет принцип охраны земли как средства производства в сельском хозяйстве. Так, с 1 марта 2026 года решения о переводе сельхозземель принимаются в соответствии с законом Московской области. Для перевода угодий требуется заключение Минсельхоза России, при включении земель в границы населенных пунктов проекты генеральных планов также согласуются с Минсельхозом России. Дополнительно с 1 января 2027 года вводится полный запрет на перевод особо ценных сельхозугодий», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.