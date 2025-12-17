Подмосковные ветеринары с начала года провели вакцинацию 2 млн собак и кошек

17 декабря 2025, 18:17

оригинал Фото: медиасток.рф

Около двух миллионов домашних питомцев — кошек и собак — вакцинировали ветеринары в Московской области с начала текущего года. Животные получили, в том числе, свыше 500 тысяч прививок от бешенства — смертельной болезни, опасной и для человека. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





В холодное время года питомцев вакцинируют в госклиниках, а летом привить питомца можно также в одном из выездных пунктов.





«В государственных ветклиниках региона есть как бесплатная вакцина от бешенства препаратом «Рабикан», так и комплексные прививки от других распространенных заболеваний за дополнительную плату», — говорится в сообщении.