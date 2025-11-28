Новые швейные машинки помогут школьникам Раменского поддержать наших бойцов

28 ноября 2025, 15:56

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Волонтеры Удельнинской школы-интерната Раменского округа получили в подарок три новые швейные машинки «Чайка». Подарок привёз партнёр Национальной премии детского патриотического творчества Виталий Кадун, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.