Новые швейные машинки помогут школьникам Раменского поддержать наших бойцов
Волонтеры Удельнинской школы-интерната Раменского округа получили в подарок три новые швейные машинки «Чайка». Подарок привёз партнёр Национальной премии детского патриотического творчества Виталий Кадун, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.
Ребята не первый год помогают нашим военнослужащим. Своими руками они шьют одежду, делают сувениры и подарки, пекут и украшают пряники, плетут маскировочные сети. Их работа не оставляют без внимания. В прошлом году волонтёры школы-интерната стали лауреатами Национальной премии детского патриотического творчества.
В июне этого года экспертное жюри вновь высоко оценило деятельность юных раменцев. Школа получила сертификат победителя. Новые швейные машинки помогут ребятам развивать творческие проекты и участвовать в новых номинациях девятого сезона премии, приём заявок на который уже открыли.
В школе говорят, что техника без дела стоять точно не будет. Сейчас волонтёры шьют термобельё для участников специальной военной операции. Помощь фронту ребята оказывают постоянно.
Руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников отмечает, что бойцы СВО с особым теплом принимают поддержку от школьников и всегда передают им самые добрые пожелания.
Читайте также: