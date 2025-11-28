Достижения.рф

Новые швейные машинки помогут школьникам Раменского поддержать наших бойцов

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Волонтеры Удельнинской школы-интерната Раменского округа получили в подарок три новые швейные машинки «Чайка». Подарок привёз партнёр Национальной премии детского патриотического творчества Виталий Кадун, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.



Ребята не первый год помогают нашим военнослужащим. Своими руками они шьют одежду, делают сувениры и подарки, пекут и украшают пряники, плетут маскировочные сети. Их работа не оставляют без внимания. В прошлом году волонтёры школы-интерната стали лауреатами Национальной премии детского патриотического творчества.

​Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа
В июне этого года экспертное жюри вновь высоко оценило деятельность юных раменцев. Школа получила сертификат победителя. Новые швейные машинки помогут ребятам развивать творческие проекты и участвовать в новых номинациях девятого сезона премии, приём заявок на который уже открыли.

В школе говорят, что техника без дела стоять точно не будет. Сейчас волонтёры шьют термобельё для участников специальной военной операции. Помощь фронту ребята оказывают постоянно.

​Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа
Руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников отмечает, что бойцы СВО с особым теплом принимают поддержку от школьников и всегда передают им самые добрые пожелания.

