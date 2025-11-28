Предпринимательница из Раменского победила на конкурсе «Нежный грант»
Представительница Раменского округа Ольга Михеева одержала победу на конкурсе поддержки женского предпринимательства «Нежный грант». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ольга открыла швейную фабрику, на которой создают одежду для музыкантов, блогеров и творческих коллективов.
«Особенностью бренда Ольги Михеевой является использование в каждой коллекции элементов ручной работы. Для этого предпринимательница сотрудничает с местными мастерами и художниками», — говорится в сообщении.Участницами конкурса «Нежный грант» в этом году стали москвички, представительницы Тверского региона, а также подмосковных городов Мытищи, Фрязино, Раменское, Пушкино, Красногорск. Наро-Фоминск, Воскресенск и Бронницы.
