Предпринимательница из Раменского победила на конкурсе «Нежный грант»

28 ноября 2025, 15:09

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Представительница Раменского округа Ольга Михеева одержала победу на конкурсе поддержки женского предпринимательства «Нежный грант». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ольга открыла швейную фабрику, на которой создают одежду для музыкантов, блогеров и творческих коллективов.





«Особенностью бренда Ольги Михеевой является использование в каждой коллекции элементов ручной работы. Для этого предпринимательница сотрудничает с местными мастерами и художниками», — говорится в сообщении.