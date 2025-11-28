Активные и творческие выходные для семей Раменского проведут 29–30 ноября
Насыщенные выходные ждут жителей и гостей Раменского округа 29 и 30 ноября! Муниципалитет подготовил ряд активностей в местном городском парке, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.
В субботу, 29 ноября, с 9:00 до 10:00 всех желающих приглашают на уже традиционную дружескую 5-километровую пробежку «5 вёрст». Здесь можно начать своё утро с заряда бодрости и хорошего настроения на велолыжероллерной трассе.
С 14:45 до 15:20 на детской велотрассе устроят весёлые старты для самых юных жителей. На площадке ребята смогут показать ловкость, скорость и смекалку. Сразу после стартов, с 15:20 до 15:55, для детей организуют подвижные игры, которые помогут развить координацию и просто весело провести время с аниматорами.
С 16:00 до 16:30 в творческой мастерской организуют мастер-класс «Мастерим своими руками». Дети смогут создать поделки и сувениры с помощью разных материалов и техник. А с 17:00 до 18:00 на площадке «Лира» всех ждут ретротанцы.
В воскресенье, 30 ноября, с 13:50 до 14:25 семьи смогут вместе принять участие в спортпрограмме «Мама, ты чемпион!». Где женщины покажут свою силу, ловкость и скорость, а их дети — поддержат своих главных чемпионок.
С 14:25 до 15:00 малышей ждёт анимационная программа: интерактивное шоу с любимыми персонажами, мыльными пузырями, танцами и загадками. А с 15:00 до 15:30 — творческий мастер-класс «Мамочка, моя любимая!», где дети сделают подарки и праздничные открытки.
Возрастное ограничение 0+.
