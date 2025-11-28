Активные и творческие выходные для семей Раменского проведут 29–30 ноября

28 ноября 2025, 14:06

Фото: Медиасток.РФ

Насыщенные выходные ждут жителей и гостей Раменского округа 29 и 30 ноября! Муниципалитет подготовил ряд активностей в местном городском парке, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.