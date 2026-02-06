Новый акватермальный комплекс в Одинцове позволит отдыхать, как на морском курорте

06 февраля 2026, 22:31

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В Одинцове завершилось строительство акватермального комплекса, который сможет принимать до 900 посетителей в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, который проверил объект и выдал заключение о соответствии проекту.





Физкультурно-оздоровительный комплекс позволит жителям отдыхать, как на морском курорте, не выезжая из региона. Скоро он откроется для посетителей.



Объём инвестиций в проект составил 1,4 млрд рублей. В комплексе планируют создать не менее 65 рабочих мест.

«Площадь здания превышает 6000 квадратных метров. Комплекс включает три бассейна внутри здания и два подогреваемых уличных бассейна, где температура воды поддерживается на уровне +30°C даже в мороз. Для гостей предусмотрено 15 саун различного формата и соляная комната для оздоровления органов дыхания», – рассказали в ведомстве.