Новый акватермальный комплекс в Одинцове позволит отдыхать, как на морском курорте
В Одинцове завершилось строительство акватермального комплекса, который сможет принимать до 900 посетителей в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, который проверил объект и выдал заключение о соответствии проекту.
Физкультурно-оздоровительный комплекс позволит жителям отдыхать, как на морском курорте, не выезжая из региона. Скоро он откроется для посетителей.
Объём инвестиций в проект составил 1,4 млрд рублей. В комплексе планируют создать не менее 65 рабочих мест.
«Площадь здания превышает 6000 квадратных метров. Комплекс включает три бассейна внутри здания и два подогреваемых уличных бассейна, где температура воды поддерживается на уровне +30°C даже в мороз. Для гостей предусмотрено 15 саун различного формата и соляная комната для оздоровления органов дыхания», – рассказали в ведомстве.Гости комплекса смогут пользоваться зонами отдыха и питания, просторными раздевалками. На открытой территории проложены пешеходные дорожки и установлены шезлонги.