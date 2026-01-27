В подмосковной Истре за год завершили строительство 15 крупных объектов
В 2025 году в городском округе Истра завершили строительство 15 крупных объектов. Все здания получили заключения о соответствии проектной документации от Главгосстройнадзора Московской области. Об этом сообщили в управлении.
Самым масштабным объектом стал производственно-складской корпус площадью более 155 000 м² в индустриальном парке «Ориентир-Запад». Здесь разместят логистического оператора «СберЛогистика». Новый комплекс создаст свыше 4 600 рабочих мест.
Еще один значимый проект — производственный корпус компании «Венто 2М» площадью более 6 600 м². На предприятии будут выпускать защитное снаряжение для альпинистов: страховочные привязи, стропы, гибкие анкерные линии и устройства втягивающего типа. Производство рассчитано примерно на 66 000 единиц продукции в месяц.
Здание разделили на несколько функциональных зон:
- корпус контроля качества;
- административно-бытовой блок;
- склад для сырья и готовой продукции;
- производственный корпус со швейным оборудованием.
Кроме того, в Истре закончили первый этап строительства гостиничного комплекса в сельском поселении Бужарово, реконструировали складской комплекс на территории логопарка «Ориентир-Запад» и построили ряд объектов инженерной инфраструктуры.