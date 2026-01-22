В подмосковных Химках строят современную спортивную базу ЦСКА

22 января 2026, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Московской области начали строительство современной спортивной базы футбольного клуба ЦСКА. Работы ведут в городском округе Химки, на берегу озера Круглое. За ходом строительства следят инспекторы Главгосстройнадзора, сообщили в управлении.





Строительство стартовало в конце 2025 года. На днях специалисты провели первую проверку на площадке и оценили соблюдение проектных решений и требований безопасности.



Проект реализуют по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». На территории будет полноценный учебно-тренировочный комплекс, который рассчитан на работу в течение всего года.



Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области В состав спортивной базы войдут: