В подмосковных Химках строят современную спортивную базу ЦСКА
В Московской области начали строительство современной спортивной базы футбольного клуба ЦСКА. Работы ведут в городском округе Химки, на берегу озера Круглое. За ходом строительства следят инспекторы Главгосстройнадзора, сообщили в управлении.
Строительство стартовало в конце 2025 года. На днях специалисты провели первую проверку на площадке и оценили соблюдение проектных решений и требований безопасности.
Проект реализуют по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». На территории будет полноценный учебно-тренировочный комплекс, который рассчитан на работу в течение всего года.
В состав спортивной базы войдут:
- четыре футбольных поля с подогревом, одно из них — с искусственным покрытием и трибуной на 500 зрителей;
- жилой корпус на 160 мест с медцентром и разминочным залом;
- котельная, трансформаторная подстанция и водозаборный узел для автономной работы объекта.
Завершить строительство спортивного комплекса в Химках планируют в феврале 2029 года.