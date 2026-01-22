Достижения.рф

В подмосковных Химках строят современную спортивную базу ЦСКА

В Московской области начали строительство современной спортивной базы футбольного клуба ЦСКА. Работы ведут в городском округе Химки, на берегу озера Круглое. За ходом строительства следят инспекторы Главгосстройнадзора, сообщили в управлении.



Строительство стартовало в конце 2025 года. На днях специалисты провели первую проверку на площадке и оценили соблюдение проектных решений и требований безопасности.

Проект реализуют по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». На территории будет полноценный учебно-тренировочный комплекс, который рассчитан на работу в течение всего года.

В состав спортивной базы войдут:
  • четыре футбольных поля с подогревом, одно из них — с искусственным покрытием и трибуной на 500 зрителей;
  • жилой корпус на 160 мест с медцентром и разминочным залом;
  • котельная, трансформаторная подстанция и водозаборный узел для автономной работы объекта.
На базе смогут одновременно жить и посещать тренировки основная и молодёжная команды ЦСКА, а еще — воспитанники академии клуба. Кроме того, инфраструктуру планируют использовать и для подготовки юных спортсменов из спортивных школ Подмосковья.

Завершить строительство спортивного комплекса в Химках планируют в феврале 2029 года.
